Chinese ondernemer met illegaal vuurwapen schiet inbreker in been

Een 33-jarige Chinese ondernemer schoot in de vroege ochtend van donderdag 14 april op een inbreker die middels braak in zijn pand was binnendrongen. Dit gebeurde omstreeks 05.00u in een winkel annex woning aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De politie van Latour kreeg de melding hiervan en toog ter plaatse. Op het adres aangekomen werd de 40-jarige Jurgen R. in de inrit van bedoelde pand aangetroffen en vertoonde een schotwond aan zijn been. Hij klaagde van pijn en beweerde door de bewoner van het desbetreffend pand te zijn neergeschoten.

Bij onderzoek bleek dat de ondernemer Julong Z. wakker schrok, nadat hij een gestommel hoorde. Hij keek in de camera en zag een man in het pand.

De 33-jarige pakte een vuistvuurwapen en schoot daarmee op de inbreker. Hij wist toen niet dat de verdachte was geraakt. Pas toen de politie van Latour ter plaatse ging voor onderzoek bleek dat de ondernemer met een illegaal wapen op de inbreker had geschoten.

De ondernemer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens overtreding van de vuurwapenwet en zware mishandeling. Ook de beschoten inbreker, die een bekende van de politie is, is ingerekend voor gekwalificeerde diefstal en vernieling. Hij heeft een raam geforceerd.

Beiden blijven in voorarrest.