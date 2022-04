President Santokhi bezoekt EBGS dienst op Goede Vrijdag

Op uitnodiging van de Saron gemeente der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS), heeft president Santokhi de dienst in verband met Goede Vrijdag bijgewoond. Bij deze plechtigheid, gehouden op 15 april 2022, werd het sterfuur van Jezus Christus herdacht.

Het Surinaamse staatshoofd kreeg de gelegenheid een toespraak te houden, waarbij hij opriep tot eerbied voor de Schepper. Volgens het staatshoofd zijn we allen kinderen en dienaren van God. “Wij moeten ons door God laten leiden zoals het volkslied aangeeft: ‘Gado na wi fesiman’”, stelt het staatshoofd.

De president vroeg de gemeente om gebed voor wijsheid en inzicht, zodat hij goede beslissingen kan nemen bij het besturen van het land. Met de les van Goede Vrijdag in gedachte riep het staatshoofd de gemeente op goed te zijn voor elkaar en communicatie tools, zoals social media platformen niet te gebruiken om elkaar neer te halen.

Dominee Michael Persaud van de Saronkerk, was zeer ingenomen om het feit dat het staatshoofd het belangrijk achtte de dienst bij te wonen. Volgens dominee Persaud heeft de president eerder te kennen gegeven een dienst van de EBGS te willen bijwonen.

Het staatshoofd werd uitgenodigd voor de paasdienst aanstaande maandag, maar wegens eerder gemaakte afspraken werd gekozen voor Goede Vrijdag. Dominee Persaud was zeer onder de indruk over de kennis van het staatshoofd over de viering en de theologie die daarbij hoort. “De president is een goede predikant”, stelde de dominee.