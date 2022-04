Slachtoffers bootongeval zouden feestdagen op plantage Toevlucht doorbrengen

De 66-jarige Guno Gorre en de 79-jarige Eugene Rokette zijn vrijdagmorgen verdronken in de Suriname rivier, nadat een boot waarin ze zaten kapseisde. Gewestelijke politiecommandant van Para, hoofdinspecteur van politie Lloyd Tolud bevestigt dit geval.

De slachtoffers zaten met nog twee anderen in de beladen boot teneinde te varen naar plantage Toevlucht, die aan de rechteroever ligt, om daar de feestdagen door te brengen. Vanwege het slechte weer was de rivier onstuimig en was er veel golfslag.

Ter hoogte van het recreatieoord Overbridge River Ressort sloeg de boot vanwege de golfslagen om en raakten de opvarenden te water. De lifeguard van Overbridge schoot de mannen te hulp. Twee van hen konden veilig de oever bereiken. Een verdronk ter plekke terwijl de andere ondanks pogingen tot reanimatie iets later op de oever overleed.

Een ingeschakelde RGD-arts stelde de dood van G.G en E.R. vast. Beide lijken zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. De politie van Paranam is belast met het onderzoek.