Kindje dood na val in goot

Bij een tragisch ongeval in Suriname is een kindje vrijdagavond om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een dreumes die in een goot zou zijn gevallen.

Dit speelde zich af aan de Weltevredenweg te Ephraimzegen. Volgens de buurtbewoners zou het gaan om een meisje van 1 jaar oud maar dat is nog niet bevestigd.

De politie is op het moment van schrijven bezig met het onderzoek ter plaatse. De verschillende instanties waaronder een uitvaartbedrijf zijn ingeschakeld.