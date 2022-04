Auto slaat over de kop en eindigt in goot aan de Anton Dragtenweg

Deze auto is donderdagavond rond 21.45u over de kop geslagen en in een goot terecht gekomen aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval ter hoogte van het Marriott hotel.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg richting centrum, toen het ter hoogte van pandnummer 29 mis ging. De man verklaarde dat hij moest uitwijken voor een tegenligger die op zijn rijhelft terecht kwam, waardoor hij de controle over het stuur verloor.

Hij raakte daarbij van de weg en eindigde met de auto op z’n kop, in de goot langs de weg. Het slachtoffer wist op eigen kracht het voertuig te verlaten en kwam met de schrik vrij.

De man die in het bezit is van een Nederlands rijbewijs, wist de toegesnelde security guards van het hotel uit te leggen wat er mis is gegaan (foto onder). De politie werd op de hoogte gebracht en zal de zaak verder onderzoeken.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit het water te krijgen.