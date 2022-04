Natio vrouwen voetbalselectie wint met 5-1 van Antigua

De nationale vrouwen voetbalselectie van Suriname heeft dinsdagavond in Paramaribo met 5-1 gewonnen van Antigua. Natio speelde in het Dr. Ir. F. Essedstadion haar tweede WK-kwalificatiewedstrijd.

De voetbalselectie was eerder op de dag uitgebreid in het nieuws vanwege een brief aan de SVB. Daarin werd aangegeven dat de wedstrijd van dinsdag 12 april, de laatste zou zijn onder het huidig SVB bestuur.

De spelers zeggen hierna niet meer uit te komen voor de nationale selectie, zolang dit bestuur er nog zit: