Trekker zonder oplegger ramt schutting luchthaven te Zanderij

Deze trekker reed maandagavond over de Krakkaweg in Suriname, komende uit de richting van Afobakaweg en gaande in de richting van Zanderij. Daarbij ramde de chauffeur de schutting van de Surinaamse internationale luchthaven te Zanderij.

Ter hoogte van de bocht bij de landingsbaan verloor de bestuurder de controle over het stuur en belandde met het voertuig tegen de schutting, met als gevolg dat die aanzienlijk is beschadigd. Ook een EBS-mast is gesneuveld.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Omliggende gebieden zitten zonder stroom.