Vier vrouwen die vermeende buitenvrouw mishandelden in vrijheid gesteld 

Advocaat Maureen Nibte heeft maandag alle vier vrouwen in een mishandelingszaak bij de voorgeleiding op parket vrijgepleit. Afgelopen week werden twee zussen en hun dochters aangehouden door de politie van Moengo wegens openlijke geweldpleging.

In verband met de laatste dag van een rouwdienst (pur blaka) werd er een feestje georganiseerd in het dorp Langa Oekoe aan de Cottica-rivier in Suriname. Op het feestje brak er een vechtpartij uit, waarbij een groep vrouwen een andere behoorlijk hadden afgetuigd met bierflessen.

Ze deden dit omdat het slachtoffer een relatie erop na zou houden met de man van de verdachte Tresia A. (43). Laatst genoemde heeft vorig weekend samen met haar jongere zus Yvonne (41), haar dochter Obrella (24) en de dochter van haar zus Josiane (24) de vermeende buitenvrouw met grote lege bierflessen bewerkt.

Het slachtoffer liep als gevolg daarvan verwondingen op aan haar hoofd, waarbij zij vier hechtingen heeft gehad. Ook liep zij snijwonden op aan haar handen en lag de nagel van haar grote teen eruit. De politie van Moengo werd hierover gewaarschuwd en heeft in het belang van het onderzoek alle vier vrouwen na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Volgens de raadsvrouw zijn er veel twijfels in deze zaak met betrekking tot de mishandeling van de aangeefster. Er waren veel mensen aanwezig op het feestje; waarom heeft de politie verzuimt om meerdere getuigen te horen. In deze zaak heeft de politie slechts een getuige gehoord en op basis van die verklaringen en de aangifte van de aangeefster werden alle vier vrouwen in verzekering gesteld.

Het Openbaar Ministerie ging mee met het verzoek van de advocaat en stelde alle verdachten in vrijheid vanwege twijfels. Zij legde de twijfels in het voordeel van de verdachten en stelde allen in vrijheid.