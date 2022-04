30-jarige Dion dood aangetroffen in woning

Het ontzielde lichaam dat maandagmorgen 11 april werd aangetroffen in een woning aan de Mooreikenhoutweg in Suriname, is geïdentificeerd als zijnde dat van de 30-jarige Dion Kromokarijo. De in Nickerie geboren man was bekend als leerkracht op een onderwijsinstelling.

Een broer van het slachtoffer probeerde hem te bereiken, maar het lukte niet waarna hij op zijn woonadres ging en zijn ontzielde lichaam in een kamer ontdekte. Hij schakelde meteen de politie in. De politie van Houttuin kreeg de melding omstreeks 08.45u binnen en ging ter plaatse voor onderzoek.

Zijn lichaam werd in de slaapkamer aangetroffen, waarbij beide handen vastgebonden waren op zijn rug. De voeten van het slachtoffer waren geboeid met een handboei en vervolgens gewikkeld in een laken.

De ingeschakelde arts stelde een onderzoek in op het lijk. Er werden geen sporen van geweld of verwondingen op het lichaam aangetroffen, waardoor de politie nog in het duister tast met betrekking tot de doodsoorzaak.

Het lijk is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de afdeling Kapitale Delicten in beslag genomen voor obductie. Het onderzoek duurt voort.