Man dood in woning te Houttuin aangetroffen

In een woning aan de Eikenhoutweg in Suriname is een man vanmorgen dood aangetroffen. De politie van Houttuin kreeg de melding omstreeks 08.45u binnen en ging ter plaatse voor onderzoek.

In de slaapkamer troffen de agenten het lijk aan, waarbij beide handen van het slachtoffer vastgebonden waren op zijn rug. De voeten waren geboeid met een handboei en vervolgens gewikkeld in een laken.

Het slachtoffer is om het leven gebracht, zegt de politie aan de hand van de aangetroffen situatie. Het lijk wordt door Kapitale Delicten in beslag genomen voor obductie. Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer is omgebracht.

Het onderzoek duurt voort.