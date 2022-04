Vrouw raakt onwel in bus en komt te overlijden

Een 64-jarige vrouw is vanmorgen plotseling overleden in het centrum van Paramaribo. Dit gebeurde vanmorgen rond 09.30u aan de Keizerstraat in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw in een bus zat toen ze ineens onwel werd. Ze raakte bewusteloos waarna de buschauffeur zijn voertuig aan de kant parkeerde en de politie inschakelde.

Nadat een ambulance werd ingeschakeld werd de vrouw in de ziekenwagen geplaatst. Het ambulancepersoneel stelde echter vast dat ze geen teken van leven vertoonde. Een arts werd ingeschakeld en stelde de dood vast.

Vermoedelijk gaat het om een natuurlijke dood. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.