VIDEO: Pick-up ramt achterligger tweemaal bij verkeersruzie

De 49-jarige Mohamed S. is zaterdag door de politie van Latour in verzekering gesteld wegens poging tot doodslag, poging zware mishandeling en het opzettelijk veroorzaken van een aanrijding op de openbare weg. De man reed twee keer hard achteruit met zijn 4 ton pick-up en ramde de auto achter hem.

S. reed zaterdagmorgen om 09.48u over de Coesewijnestraat in Suriname met zijn pick-up. Hij zou ruzie met een andere verkeersdeelnemer in een personenwagen hebben gehad, omtrent zijn rijgedrag. Bij het verkeerslicht aangekomen is de bestuurder van de personenwagen uitgestapt en naar de pick-up toegelopen om de bestuurder rekenschap te vragen.

Volgens Mohamed is hij daarbij geklapt door die autobestuurder, hetgeen met klem wordt ontkent door de tegenpartij. Op de beelden is te zien dat de pick-up na een seconde of vijf ineens hard achteruit rijdt en zijn achterligger daarbij ramt en duwt tegen zijn achterligger.

De pick-up rijdt dan weer naar voren om vervolgens voor de tweede keer naar achteren te rijden en de auto van zijn ‘rivaal’ te raken. Wanneer de automobilist naar zijn auto gaat rijdt de pick-up bestuurder weg en keert bij het pompstation, waardoor hij nu aan de zijkant staat met zijn vrachtvoertuig.

De handelingen van Mohamed zijn vastgelegd op onderstaande beveiligingscamera beelden. Het komt duidelijk tot uiting dat de pick-up bestuurder opzettelijk zijn achterrijder tot twee maal toe heeft aangereden. De auto achter die van de benadeelde raakte ook beschadigd.

De agressor is na de aanrijding door de politie van Latour in verzekering gesteld. De benadeelde verklaarde bij de politie niet geslagen te hebben. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Het filmpje van de situatie: