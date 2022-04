Man met bandenpech beroofd van halsketting

Een 32-jarige man die in het weekend aan de Hernhutterstraat bandenpech had, is door twee criminelen beroofd van zijn halsketting.

De autobestuurder reed over de Hernhutterstraat en kreeg op een gegeven moment bandenpech. Hij stapte uit en begon de band te verwisselen.

Tijdens het wisselen kwamen twee mannen op het slachtoffer af en vroegen hem naar geld. De bestuurder weigerde en vervolgens werd zijn halsketting weggegrist door een van de criminelen. Het tweetal rende na de daad weg.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de verdachten.