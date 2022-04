In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee kaaimannen in hun verblijf in de Paramaribo Zoo door tot nu toe nog onbekenden afgeslacht en meegenomen.

Medewerkers van de dierentuin in Suriname moesten zaterdagmorgen vroeg bloedsporen opruimen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat dieren van de Paramaribo Zoo zijn afgeslacht. Nog vers in het geheugen is de gruwelijke afslachting van hertje bambi vorig jaar maart. Alleen de kop en ingewanden waren achtergelaten.