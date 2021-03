Hertje in dierentuin Suriname door criminelen geslacht om zijn vlees

Een enorme schok voor de Paramaribo Zoo dit weekend; de dierentuin in Suriname trof haar hertje bambi gruwelijk afgeslacht aan. Alleen de kop en ingewanden zijn daarbij achtergelaten (foto onder/schokkend). De dierentuin heeft het vermoeden dat het dier geslacht is om zijn vlees en dat het in de buurt verhandeld wordt.

“Onze Bambi is dood! Genadeloos en gruwelijk afgeslacht door een stelletje onverlaten. Zijn kop en ingewanden heeft men, als oud vuil, voor ons achtergelaten. We zijn er allemaal kapot van. Wie doet zoiets en vooral waaròm?” schreef de Paramaribo Zoo zaterdag op haar Facebook pagina.

De Surinaamse dierentuin die het slachtoffer lijkt te zijn geworden van criminele slagers, zegt er bijna niet van te kunnen slapen en heeft een boodschap voor mensen in de omgeving: “Kijk uit in de omgeving van de dierentuin en Charlesburg of u daar wild vlees kunt kopen. Of dat u misschien iets hoort dat daarop zou kunnen wijzen. Belt u dan met de politie op nummer 451222.”

Op haar Facebook pagina heeft de dierentuin foto’s geplaatst van de overblijfselen van bambi (schokkend):