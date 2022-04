Auto belandt over de kop in fruitstand; “A bestuurder lon no k*”

Een Toyota Vitz is zojuist over de kop beland in een fruitstand langs de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Wan Da Mart.

Volgens een ooggetuige is de automobilist na het ongeval weggerend. “A bestuurder lon no k*. In seconden was hij nergens meer te zien”.

Twee personen die in de directe omgeving van de stand waren zijn gewond geraakt en per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Een van de slachtoffers lag tussen het puin en is door manschappen van het Korps Brandweer Suriname bevrijd (foto onder).

De ravage is enorm. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.