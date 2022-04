Suriname krijgt ondersteuning van Caribbean Export Development Agency

Afgelopen week vond er een ontmoeting plaats van de Surinaamse ministeriële delegatie, die momenteel in Barbados vertoeft, met de Caribbean Export Development Agency (CEDA). De delegatie onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) werd ontvangen door de CEDA Executive Director, de heer Deodat Maharaj en zijn staf.

De rol van de CEDA in de regio werd besproken, met name, met betrekking tot het versterken van de private sector zodat deze weerbaar wordt gemaakt om te kunnen functioneren op de internationale markt en te profiteren van maximale benutting.

De partijen kwamen overeen dat Suriname enkele bedrijven zal identificeren, welke door de CEDA getraind kunnen worden en/of die zich kunnen upgraden in hun bedrijfsvoering. Er zijn ook trainingsmogelijkheden voor de creatieve industrieën (muzikanten, handicrafters en modeontwerpers) zodat zij hun producten kunnen commercialiseren en op de regionale- en internationale markt kunnen brengen.

Verder is afgesproken dat de CEDA technische assistentie zal verlenen aan de Suriname Investment and Trade Agency (SITA) voor institutionele- en capaciteitsversterking. Suriname is voornemens een virtuele Investment Forum te organiseren. In dit kader is het van belang dat lokale bedrijven die investeringen behoeven en/ of samen wensen te werken met internationale investeerders hun businessplan gereed hebben waardoor contact met potentiële investeerders tijdens het forum effectiever zal verlopen.

Afgevaardigden van de CEDA zullen van 18 tot en met 22 april 2022 in Suriname vertoeven om samen het ministerie van BIBIS te werken aan de voorbereidingen van dit forum. De geïdentificeerde bedrijven zullen door de CEDA begeleid worden totdat het businessplan gereed is om aangeboden te worden aan de investeerders tijdens het forum.