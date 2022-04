Marchiano brengt nieuwe R&B track ‘Open Up To Me’ uit

Singer-songwriter Marchiano heeft deze week een prachtige nieuwe track uitgebracht getiteld ‘Open Up to Me’. Het Engelstalig nummer is hier te beluisteren via Spotify.

“Ik had al een tijdje een lied op de planken liggen waarvan ik niet precies wist wat ik ermee moest doen. Er was wel wat belangstelling maar uiteindelijk is het in het covid tijdperk helemaal onder het stof komen te liggen. Tot afgelopen week”, zegt de zanger die ook voorman is van de bekende formatie Passion.

“Deze week dacht ik ‘Hey, Shano drop het gewoon waar ben je bang voor, of waar wacht je op’. Ik heb heel lang geen R&B uitgebracht (Engelstalig) en misschien hield dat me een beetje tegen, terwijl me mensen om me heen het juist aanmoedigen. Ik ben happy dat ik nog muziek mag en kan maken dus bij deze!”

Marchiano zegt verder: “Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat beseffen dat je gewoon moet doen wat jij leuk vindt en je dierbaren zo dicht mogelijk bij je moet houden. (Jullie weten wie jullie zijn) Want het kan zo over zijn.”