OPINIE: Eieren!

[INGEZONDEN] – Laat ik beginnen dat dit totaal geen aanval is jegens de huidige regering, maar wel een aanval tegen de Duracell papagaai Faried Pierkan. Want deze man en helaas voor onze oren gaan Duracell batterijen erg lang mee, gaf eerst de schuld aan de vorige regering, toen kwam Corona, daarna de trieste oorlog in de Oekraïne en nu tovert de goochelaar weer iets nieuws uit zijn mouw.

Want let wel de 3 vorige schuldigen zijn eindelijk na 2 jaren en jl. verzonken in zijn eigen babbelzieke zwamp.

De eieren worden duurder omdat: let wel ik quote dhr. Pierkan even “de eieren zijn schaars in Amerika” en daarom worden ze dus duurder. Nu kunnen we gaan zeggen waarom zaten er geen eieren in de ‘goedkope’ voedselpakketten, maar daar houdt de praatgrage Pierkan zijn lippen stijf over.

Wel weet deze zelfbenoemde adviseur en mediamagnaat (u kunt ook mediamagneet gebruiken noch lezen). Dat Suriname voor een groot gedeelte de eieren die hier verkocht worden uit het buitenland vandaan komen en dan voornamelijk uit Amerika en dan citeer ik hem letterlijk hoor.

Toeval bestaat niet, maar ik heb een kennis wonen in Texas en daar zijn meer kippen dan de gehele oppervlakte van Suriname en let wel dan heb ik het niet over het aantal inwoners. Maar de zelfbenoemde mediamagnaat, vergeet het belangrijkste en dat is dat elk geïmporteerd ei, dus hij zelf ook. Moet worden voorzien van een stempel. Voor de mensen die hun boodschappen bij Choi halen, zijn de eieren die in een kartonnen verpakking worden aangeboden (6 stuks dan wel 12 stuks) tja die zijn geïmporteerd. En dat klopt, aangezien die zijn voorzien van een stempel.

Maar ik durf de weddenschap met de mediamagnaat aan om 1.000 huizen te bezoeken en dan te kijken op hoeveel eieren een stempel zitten, mijn schatting is 10%. Volgens de mediamagnaat worden er 80% van de geconsumeerde eieren geïmporteerd.

Dit zou dus inhouden dat 800 huishoudens van de door mij gestelde weddenschap 1.000 huishoudens, geïmporteerde eieren kopen. Sorry maar dat is de grootste nonsens die ik sinds 1665 heb gehoord. Met andere woorden, al die mensen die langs de weg met grote rekken eieren voor Jan Lul staan te verkopen, of ze deze gebruiken om tijdens het invallen van de schemering tegen langs rijdende autoruiten te gooien. Kortom verteld de zelfbenoemde mediamagnaat totale onzin. Omdat als deze zelfbenoemde mediamagnaat eens uit zijn ivorentoren zou komen, zelf kan zien dat 90% van de bevolking hun eieren langs de weg halen, dan wel via hun vaste eieren boer dan wel boerin.

Dus beste zelfbenoemde mediamagnaat zeg gewoon hoe de zaken er eens voor staan, het voer is duur (zal ongetwijfeld de schuld van de eerdergenoemde 3 zaken) en dat daarom de eieren duurder worden.

Als zelfbenoemde mediamagnaat zou ik u adviseren om eerst eens een goed onderzoek te plegen voordat u wederom weer met een sprookjesverhaal komt aanzetten en feitelijk hoef ik u dat niet te zeggen want een beetje mediamagnaat zou dit altijd en ten nimmer doen, behalve u.

U zit liever te blaaskaken in de speakers van het volk, die u wederom sprookjes voorhoudt i.p.v. de naakte waarheid te vertellen en dat is pure LAFHEID en BILLENLIKKERIJ. Ik daag u dan ook bij deze uit omdat u eenmaal zo graag in beeld wilt zijn, om deze discussie in uw sprookjes talkshow verder te bespreken. Want ten slotte als je iets zegt weet dan ook waarover je spreekt en vergeet de stempel niet. Kortom uw hele bericht over dat de eieren duurder worden door wederom iemands anders zijn schuld, slaat kant nog wal. Ik wens u als mediamagnaat een fijn ontbijt toe en geniet vooral van uw niet gestempelde eieren met spek.

Warme groet,

Appie Konig