Suriname sinds kort officieel lid PROSUR

Suriname is recentelijk toegetreden tot het Forum voor Vooruitgang en Ontwikkeling van Zuid-Amerika (PROSUR). Dit forum is opgericht in 2019 en beoogt het bewaren en bewaken van de democratie, de onafhankelijkheid der machten, de markteconomie en de sociale agenda. President Chandrikapersad Santokhi sprak vorig jaar de leden van dit forum in een buitengewone vergadering toe.

Hij vroeg de vergadering om collectieve inspanningen te leveren om PROSUR te professionaliseren als een representatieve organisatie van waaruit Zuid-Amerikaanse opvattingen aan de wereld kunnen worden gepresenteerd. De officiële toetreding van Suriname tot PROSUR is ingegaan op 27 februari 2022, dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking medegedeeld in een schrijven aan het Surinaamse staatshoofd.

President Iván Duque Márquez van Colombia heeft de toetreding van Suriname per brief bevestigd. Het forum is inmiddels geïnformeerd over de technische focal points van Suriname. Deze hebben ook geparticipeerd in een vergadering van nationale coördinatoren, waarbij het werkprogramma van Paraguay als de huidige voorlopige voorzitter is gepresenteerd.