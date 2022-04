Man laat busje met smokkelwaar achter en slaat op de vlucht

De 31-jarige Vishal K. is deze week door de politie in Suriname aangehouden, omdat hij smokkelwaar in zijn busje zou hebben. Hij liet de spullen in zijn voertuig achter en sloeg op de vlucht toen hij de wetsdienaren zag.

Afgelopen woensdag was hij bij het oude veerplein bezig goederen uit een schoener te laden. Hij plaatste deze vervolgens in een bestelbusje en reed weg. Onderweg merkte hij de politie op, waarbij de man het busje ter hoogte van de Bindadinweg tot stilstand bracht. Hij vluchtte daarna weg met achterlating van het voertuig.

Bij onderzoek in de auto stuitte de politie van Commewijne op smokkelwaar waaronder cosmetische producten, chocolade, dames slippers en andere goederen. Deze werden voor onderzoek in beslag genomen.

De voortvluchtige bestuurder werd naderhand opgespoord en aangehouden. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens overtreding Wet Economische Delicten.