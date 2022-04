Illegaal rijden in Suriname komt Nederlandse vrouw duur te staan

Een Nederlandse vrouw die niet in het bezit is van een Surinaams rijtoestemmingsbewijs en met een vervallen Nederlands rijbewijs een busje reed in Suriname, heeft afgelopen nacht een schutting kapotgereden aan de Hofstraat.

Alsof het voorval niet erg genoeg was voor de bestuurster, hebben ‘helpers’ ook een telefoon en andere spullen van haar gestolen uit het voertuig.

De vrouw reed over de Hofstraat richting Gemenelandsweg. Ter hoogte van Jule’s Appliances verloor zij door nog onbekende redenen de controle over het stuur. Het busje raakte van de weg en knalde tegen een schutting. Niemand raakte gewond.

Meteen na het ongeval kwamen een aantal personen ter plaatse om de vrouw hulp te bieden. Daarbij hebben zij een telefoon en enkele andere spullen van haar gestolen. De bestuurster verklaarde dat zij ze ineens niet kon vinden.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het busje is door een sleepdienst afgevoerd naar berging. Het onderzoek duurt voort.