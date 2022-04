Vrouw reist met vervalst e-visum van Santo Domingo naar Suriname

De Militaire Politie (MP) op de J.A. Pengel internationale luchthaven (Zanderij) heeft vanmorgen een 29-jarige buitenlandse vrouw aangehouden met een vervalst e-visum. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De jonge vrouw Ramirez B. reisde vanuit Santo Domingo en Curaçao naar Suriname af. Zij werd in de vroege ochtend van vrijdag 8 april echter door de MP tijdens controle werkzaamheden aangehouden, omdat haar e-visum in het paspoort vervalst bleek te zijn meldt KPS.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Ramirez overgedragen aan de afdeling Fraude. Verder is de vreemdeling in afwachting op haar uitzetting op zondag 10 april aanstaande, in vreemdelingen bewaring genomen.