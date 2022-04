Twee auto’s kort na elkaar gestolen in Nickerie

In het altijd zo rustige Nickerie zijn vrijdag twee auto’s kort na elkaar gestolen. De vermoedelijke dader eindigde rond 18.30u met de tweede auto in een trens (foto) langs de Van Dijkstraat. Het gaat vermoedelijk om één verdachte.

De man nam in eerste instantie een auto weg die geparkeerd stond bij een supermarkt. De bestuurder had de sleutel nog in het contact omdat dit volgens hem ‘gewoon mogelijk is in Nickerie’. De verdachte reed met het voertuig richting Wageningen, waar hij pech kreeg.

Hij liet de auto langs de weg achter en wist een grijs gelakte Toyota Wish te ontvreemden waarmee hij terug reed naar Nieuw-Nickerie. Door nog onbekende oorzaak raakte hij van de weg en eindigde in een trens.

Manschappen van het Korps Politie Suriname waren snel ter plaatse en hebben de verdachte afgevoerd. Hij klaagde van pijn en is naar de Spoedeisende Hulp van het MMC gebracht.

Vernomen wordt dat de verdachte al eerder een auto zou hebben ontvreemd en in het rijstdistrict gezien wordt als notoire joyrider.