Korhopa blijft ontwateringsprobleem zelf aanpakken

Het dorpsbestuur van Korhopa (Matta) pakt met eigen middelen het ontwateringsprobleem aan bij voornamelijk het gedeelte van de afslag naar de zijwegen. Door de aanhoudende regens worden delen van de weg weggespoeld. Onlangs werden drie kokers geplaatst bij de eerste zijweg van het dorp, waardoor het overtollig water via deze duikers wordt afgevoerd. Hiervoor werd een graafmachine ingezet.

“We hebben samen met onze vakmensen het werk gedaan. We rekenen op ondersteuning van de gemeenschap om nog zes gedeeltes bij de andere wegen aan te pakken”, zegt Wendeline Sabajo, dorpshoofd van Korhopa. Zij had het ministerie van Openbare Werken om technische hulp gevraagd, maar hierop is nog niet gereageerd.

Korhopa was in januari 2021 al begonnen om het ontwateringsprobleem op te lossen. Er was toen ook een graafmachine ingehuurd die lozingen bij de hoofdweg en binnenwegen heeft gegraven naar de kreek.

Het dorpsbestuur heeft voor de ontwatering van hun dorp al een totaalbedrag van ongeveer SRD 340.000 uitgegeven, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname.