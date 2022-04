Waarom je Facebook als startpunt voor jouw bedrijf moet gebruiken

Als je net een bedrijf hebt opgezet, komt er veel op je af. Je moet je inschrijven bij het handelsregister, je administratie bij gaan houden en je financiën regelen. En ongeacht wat voor bedrijf je ook hebt: er wordt van je verwacht dat je online aanwezig bent. Met alleen een website kom je er niet meer; je zult ook zichtbaar moeten zijn op social media. Tegenwoordig zijn er zo veel verschillende platforms, het kan lastig zijn om te kiezen waarmee je moet beginnen. Facebook is dan een goed begin.

Heb je al wat langer een bedrijf, maar heb je moeite om nieuwe klanten te werven? Wil je uitbreiden? Je kunt natuurlijk posters maken. Maar je kunt je ook verdiepen in de mogelijkheden die Facebook biedt. In dit artikel lees je waarom Facebook het startpunt voor jouw bedrijf zou moeten zijn.

Posters

Facebook is laagdrempelig, voor jou én je klanten

Omdat Facebook al meer dan 15 jaar bestaat, begrijpen de meeste mensen hoe Facebook werkt. Jij dus waarschijnlijk ook. Je hebt geen technische kennis nodig om een Facebook pagina op te zetten, of om Facebook te gebruiken. Dat betekent dat je het makkelijk zelf kunt beheren, en dus geen geld hoeft te investeren. Zeker als je net begint is dit een voordeel. Een bedrijf beginnen is al kostbaar genoeg tenslotte.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor je klanten: ook voor hen is het eenvoudig om Facebook te gebruiken. Dat maakt Facebook laagdrempelig, zowel voor jou en je bedrijf als voor je toekomstige klanten.

Facebook for Business

Facebook biedt je bedrijf veel mogelijkheden

Ondanks dat het gratis is, heeft Facebook veel opties die je bedrijf verder kunnen helpen. We hebben er een aantal voor je op een rij gezet:

Groepen

Evenementen

Verkoop

Messenger

Groepen

Naast het opzetten van een pagina, is het ook mogelijk om op Facebook een groep op te zetten. In een groep komen mensen met interesse in hetzelfde onderwerp – in dit geval jouw bedrijf, producten en/of diensten – samen om hierover te praten en tips uit te wisselen. Zo creëer je je eigen online gemeenschap.

Evenementen organiseren

Wil je dat er zoveel mogelijk mensen naar een evenement van je bedrijf toe komen? Maak dan een evenement aan op Facebook. Je kunt hierin alle informatie over jouw evenement kwijt zoals tijd, plaats, programma en prijs. Doordat je evenement nu te zien is op de evenementenpagina van Facebook, en doordat mensen kunnen zien waar hun Facebook vrienden naartoe gaan, werkt dit als extra – gratis! – reclame.

Het werkt eigenlijk hetzelfde als posters. Je kunt je online aanwezigheid versterken door ook offline aanwezig te zijn door posters te maken.

Producten verkopen

Je kunt op Facebook direct producten verkopen. Het is dus niet nodig om nog een aparte website te maken. Je kunt op één en hetzelfde platform je klanten vinden, én aan ze verkopen! Hoe minder een klant door hoeft te klikken, hoe groter de kans op verkoop is.

Op dit moment werkt het verkopen van producten via Facebook Page Shop, maar Facebook is ook bezig met het uitrollen van Facebook Shops. Je krijgt dan een winkel die je kunt inrichten zoals je zelf wilt, waardoor het niet meer op een Facebook pagina lijkt.

Facebook shops

Richt je direct op de juiste klant

Facebook is meer dan een platform om berichten, foto’s en video’s te delen. Wat Facebook extra aantrekkelijk maakt voor jouw bedrijf, is de adverteer optie die ze bieden. Je kunt makkelijk adverteren via het Advertentie Centrum. Hier kun je nieuwe advertenties maken, of je kunt een bestaand bericht als advertentie inzetten.

Deze advertenties kun je richten aan specifieke doelgroepen. Zo weet je zeker dat jouw bedrijf bij je ideale klant terecht komt. Bijkomend voordeel is dat adverteren op Facebook helemaal niet duur is. Dat betekent dat je voor minder geld gerichter kunt adverteren.

Daarnaast kun je eenvoudig de statistieken inzien van je advertenties en dus bepalen wat wel werkt en wat niet werkt. Je kunt met verschillende reclames testen wat het beste is voor welke doelgroep.

Verbinding met je klanten

Een van de belangrijkste factoren in verkoop is verbinding. Een klant wil binding voelen met het bedrijf of product. Online is het makkelijk om in de valkuil van alleen maar zenden te vallen. Facebook helpt je juist om verbinding te maken. Je klanten kunnen reageren op berichten, advertenties, in groepen en bij evenementen. Ze kunnen eenvoudig via Messenger een bericht sturen met vragen of opmerkingen. Dit directe contact met klanten zal je helpen je bedrijf te verbeteren, en je klanten zullen het waarderen. En hoe beter de waardering, des te meer omzet je zult draaien.

Conclusie

Ben je net een bedrijf begonnen, of ben je op zoek naar meer klanten? Facebook is een goed startpunt voor jouw bedrijf omdat het laagdrempelig is, je veel mogelijkheden biedt, je je direct tot je ideale klant kunt richten en met deze klant verbinding kunt maken. Heb je nog geen Facebook voor je bedrijf, start dan vandaag! En ga ook een paar posters maken om je offline aanwezigheid te versterken.