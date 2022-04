Flinke celstraffen geëist in afrekeningszaak Rinaldo Leons 

Officier van Justitie Romeo Rampersad eiste donderdag in de levensberovingzaak van Rinaldo Leons (21) een gevangenisstraf van respectievelijk 21 jaar, 21 jaar en 20 jaar onder aftrek tegen de verdachten Joel A., Brian P. en Hesdy B. Daarnaast eiste het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) tegen Joel een geldboete van SRD 1.000 subsidiair twee weken hechtenis.

Het trio wordt ervan verdacht op 17 juni 2019 het slachtoffer van het leven te hebben beroofd in een woning aan de Kinkajoestraat in Suriname. Rinaldo lag op die dag te slapen in de woning toen hij tegen 06.00u werd beschoten. Hij raakte ernstig gewond en werd door een ambulance afgevoerd, maar kwam na enkele uren te overlijden.

Het lichaam van het slachtoffer vertoonde twee schotwonden te weten aan de rechter bovenarm en borststreek. Uit de bevindingen en de gepresenteerde bewijsmiddelen kwam het OM tot de conclusie dat buiten elke twijfel kan worden aangenomen dat Leons het slachtoffer is geworden van een pure liquidatie, althans een afrekening.

Het Openbaar Ministerie presenteerde in totaal 44 bewijsmiddelen tegen de verdachten in het requisitoir.

Volgens verklaringen van getuigen blijkt dat het slachtoffer bijkans drie maanden vóór de levensberoving ruzie kreeg met de verdachte Joel. Uit die verklaringen blijkt dat beide mannen drugs verkochten bij post 1, op de hoek van de Latourweg en de Martin Lutherkingweg. Leons zou daarbij de verdachte Joel samen met zijn vrienden zodanig hebben afgetuigd, dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. De ruzie had te maken met drugs. Het latere slachtoffer betichtte Joel van diefstal van 91 gram drugs.

Ook putte de vervolging het bewijs uit een telefoonuitdraai, waaruit blijkt dat de verdachten in de periode van het schietincident in nauw contact waren. Volgens het OM heeft Joel de twee comparanten erbij betrokken om het slachtoffer te vermoorden, daar hij door het slachtoffer eerder op een wrede manier was mishandeld. Uit de analyse van de printgegevens van het contactnummer van de verdachte Brian blijkt, dat dit nummer op een cruciaal moment belde naar het nummer van de verdachte Joel.

Op maandag 23 november 2020 werd Joel als verdachte in verband met de moord op het slachtoffer Leons aangehouden op de hoek van de Menkendamweg. De verdachte was met zijn auto ter plaatse. Na onderzoek in zijn voertuig, trof de politie een hoeveelheid marihuana en hasj aan op de achter zitbank. Bij de verdachte werd een telefoontoestel van het merk Samsung A10 aangetroffen. De politie nam voormelde auto, de marihuana alsmede voormeld telefoontoestel in het belang van het onderzoek in beslag.

Uit verschillende getuigenverklaringen en in het bijzonder de verklaring van de anonieme getuige afgelegd bij de rechter-commissaris, is aan het licht gekomen dat zowel de verdachte Joel als het latere slachtoffer Leons drugs verkochten. Ze waren aartsrivalen van elkaar. De verdachte Joel weigerde om voor de marihuana te betalen en deed stoer tegenover het latere slachtoffer. Dit leidde tot een vechtpartij tussen Joel en de groep van Leons. De verdachte Hesdy, die een vriend van de verdachte Joel is, was op post 1 gekomen en zei dat het niet kon dat Leons de verdachte Joel had mishandeld.

Nadat de Joel medisch was hersteld, kwam hij weer bij Post 1. Daarbij deed hij de uitlating dat hij Leons zou vermoorden, in elk geval op Leons en zijn vrienden zou schieten. Leons had dit te horen gekregen en kwam niet meer bij post 1. Vanaf toen was de verdachte Joel naarstig op zoek naar een wapen. Dit wordt volgens de officier van justitie ondersteunt door de whatsapp conversaties tussen de Joel en ene ‘Satmang’, waaruit blijkt dat de verdachte geïnteresseerd was in het kopen van een vuistvuurwapen.

Op een gegeven moment gaf Joel geld aan een zekere Janki om een vuurwapen te kopen. Dit zorgde voor heel wat spanning te Pontbuiten, omdat Janki en Leons van het zelfde dorp zijn. Derhalve kwam de verdachte Hesdy in beeld. Hij is een invalide. Via Hesdy gaf Janki het wapen aan Joel af. Daarna was Janki uit beeld. De verdachte Hesdy moest iemand voor Joel zoeken om het slachtoffer Leons te vermoorden. Hesdy benaderde toen op zijn beurt zijn vriend Brian en gaf het wapen aan hem om uitvoering te geven.

Een dag voordat Leons werd doodschoten had Brian een jongeman uit de buurt benaderd, om te observeren of Leons thuis was. In de ochtend van maandag 17 juni 2019, omstreeks 05.30u werd tot twee maal toe op Leons geschoten, terwijl hij op het bankstel in de woonkamer van zijn woning lag te slapen. De schutter had daarvoor een plank van (1 bij 6) van de linker voorzijde van de woning losgerukt, waardoor er een opening ontsond in de woonkamer, net daar waar Leons op de bank lag te slapen.

Via die opening had de schutter op Leon geschoten. Op de veiliggestelde camerabeelden is te zien, dat op maandag 17 juni 2019 vanaf omstreeks 04.30u tot en met 05.32u niemand vanuit de voorzijde, dus straatzijde, het erf van het slachtoffer Leons heeft betreden of verlaten. Aan de achter, linker en rechterzijde van de woning van het slachtoffer zijn voetsporen aangetroffen. Dit duidt aan dat vanuit het achtergrenzend perceel, dus vanuit de Kibritikistraat het erf van het slachtoffer is betreden en na het plegen van de daad ook via dezelfde weg is verlaten.

Voorts is op voormelde camerabeelden te zien dat op een cruciaal moment een man haastig uit de Kibritikistraat de Menkendam oploopt en vervolgens naar de richting van de Makokketjestraat rent. Het signalement van deze man komt sterk overeen met dat van de verdachte Brain.

Op basis van al deze aangehaalde bewijsmiddelen concludeerde de vervolging dat de verdachte Brain de schutter is, die op het slachtoffer Leons heeft geschoten, althans hem van het leven heeft beroofd. Voorts dat hij na de daad en wel omstreeks 05.36u in de nabijheid heeft gebeld met de verdachte Joel en daarna met verdachte Hesdy, om hen kennelijk te verwittigen dat de daad is voltooid.

Weliswaar ontkennen de verdachten enige betrokkenheid te hebben bij de levensberoving van het slachtoffer Leons, maar uit al het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien kan buiten elke twijfel worden aangenomen, dat er een nauwe en een bewuste samenwerking is geweest tussen de verdachten om het slachtoffer Leons opzettelijk van het leven te beroven. Daarbij heeft elk van hen een wezenlijke bijdrage geleverd.

De rol van elk van hen kan als volgt worden toegelicht: De verdachte Joel heeft het plan geïnitieerd om het slachtoffer Leons van het leven te beroven. In elk geval is hij de opdrachtgever daartoe. Om zijn opgevatte plan uit te voeren, heeft de verdachte Joel de verdachte Hesdy benaderd. Hij heeft toen op zijn beurt de verdachte Brain gevraagd om het slachtoffer Leons van het leven te beroven en heeft aan Brian een vuurwapen afgegeven, om daarmee het opgevatte plan als voormeld uit te voeren.

Uit de inlichtingenstaat blijkt dat Brain en Hesdy elk recidivisten zijn, terwijl de opdrachtgever Joel een first offender is. Hij is niet in aanraking gekomen met justitie en heeft geen veroordelingen op zijn naam.

Rekeninghoudend met alle feiten en omstandigheden eiste het OM tegen Joel en de vermoedelijke schutter Brain een straf van 21 jaar onder aftrek. Daarnaast eiste de vervolging tegen Joel een geldboete van SRD 1.000, te vervangen door twee weken hechtenis. Hesdy die het wapen heeft verstrekt hoorde een straf van 20 jaar tegen zich eisen.

De verdachte Brian heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen en Joel wordt juridisch bijgestaan door advocaat Robby Denz. Het trio blijft aangehouden. Op 19 mei komen de raadslieden aan het woord.