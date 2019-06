21-jarige man overleden na beschieting in zijn woning

Een 21-jarige man is vanmorgen in Suriname overleden nadat er op hem was geschoten. De man, Rinaldo Leons, lag te slapen in een woning aan de Kinkajoestraat toen hij tegen 06.00u werd beschoten, melden bronnen aan Waterkant. Hij raakte ernstig gewond en werd door een ambulance afgevoerd, maar kwam na enkele uren te overlijden.

Volgens een politiewoordvoerder kreeg de politie de melding vanmorgen vroeg de melding dat een jongeman was neergeschoten aan de Kinkajoestraat. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan samen met zijn moeder. De moeder verklaar dat dat haar zoon in de woonkamer lag en plotseling naar haar toe rende en riep dat hij was beschoten. Ze riep de hulp in van de buren die de politie en ambulance inschakelden.

Het is nog niet bekend wie de schutter is en waarom de man werd beschoten. De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname onderzoekt de zaak. In opdracht van het OM is het lichaam van het slachtoffer in beslag genomen.