‘Cold case unit’ lost moord op 21-jarige man op

Enkele maanden terug is een speciale ‘cold case unit‘ van het Korps Politie Suriname ingesteld. Deze moet binnen relatief korte tijd klaarheid brengen in een aantal gevallen van moord die nog niet opgelost zijn. De speciale unit heeft deze week haar eerste moord opgelost. Het gaat om een zaak waarbij een 21-jarige man kwam te overlijden na beschieting in een woning aan de Kinkajoestraat.

De 21-jarige Rinaldo Leons lag op 17 juni 2019 te slapen in de woning toen hij tegen 06.00u werd beschoten. Hij raakte ernstig gewond en werd door een ambulance afgevoerd, maar kwam na enkele uren te overlijden.

Na onderzoek van de cold case unit is de vermoedelijke schutter, de 38-jarige B.P. op zondag 22 november door het Arrestatie Team (A.T.) aan het Molenpad aangehouden. De uitlokker van deze zaak, de 43-jarige J.A. is op maandag 23 november eveneens door het A.T. op de bekende drugslocatie op de hoek van de Latour- en de M.L.K.-weg in de kraag gevat.

Op de verdachte J.A. is er bij de aanhouding een hoeveelheid hasj en marihuana aangetroffen en in beslag genomen meldt de politie. Beide verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.