Pand vermoedelijk door junkies in brand gestoken

De brand in het pand aan de Parastraat, dat afgelopen dinsdag volledig door het vuur werd vernietigd, is vermoedelijk gesticht door drugsverslaafden die zich daar ophielden. Dat concludeert het Korps Politie Suriname na een ingesteld buurtonderzoek.

De politie van het bureau Flora kreeg in de vroege ochtend van dinsdag 5 april via het Command Center de melding van een woningbrand aan de Parastraat. Bij aankomst van de politie stond de woning in lichterlaaie en is totaal afgebrand. De brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten.

Het voorlopige politioneel onderzoek wees uit dat het om een hoogbouwwoning ging, die verhuurd was aan de 37-jarige Daniel N. en dit gebouw als zakenpand gebruikte. Het terrein van het pand diende als opslagplaats voor gesloopte auto’s. Tijdens het onderzoek troffen de wetsdienaren negen(9) gesloopte auto’s aan die schroei schade hebben opgelopen.

Het afgebrande pand dat niet verzekerd is, was niet aangesloten op het elektriciteit- en waternet. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het onderzoek van deze zaak zal in samenwerking met de afdeling Forensische Opsporing

plaatsvinden, meldt de Surinaamse politie.