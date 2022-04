Surinaamse Goodwill Sportambassadeurs in België beëdigd

Vier personen van Surinaamse afkomst, die hun sporen hebben verdiend in verschillende takken van sport, zijn door de directeur Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gordon Touw Ngie Tjouw, in België beëdigd tot Goodwill Sport ambassadeurs.

Het gaat om de sportfanaten Sven Stekkel (wielrennen), Jeffrey van Eck (sport in het algemeen), Oscar Braaf (zwemmen) en Melvin Heuvel (volleybal). Deze grootheden hebben elk in hun tak van sport hun sporen verdiend en Suriname positief op de kaart gezet.

Sven Stekkel

Sven Stekkel belicht zijn sportcarriere als volgt: “De wielersport leefde altijd thuis bij ons, mede omdat mijn vader in het verleden topwielrenner is geweest.” Stekkel is in 1998 op dertienjarige leeftijd (1998) begonnen met wielrennen bij de wielrenvereniging Gazelle. Zijn vader was voorzitter tevens zijn coach. Vanaf zijn 18e werd Stekkel kopman van de vereniging en nam jongeren uit het team mee op de training (indirecte coach).

Vanaf de jeugd- tot de elite klasse heeft Stekkel mooie prestaties geleverd in Suriname. Hij heeft Suriname vertegenwoordigd in het Caraibisch gebied en behoorde tot de absolute top van Suriname in de periode 2000 tot en met 2009 totdat hij naar Nederland vertrok voor studie. In zijn carrière kreeg hij de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijks terugkerende wedstrijden in het Caraibisch gebied zoals: Guyana, Frans Guyana, Trinidad, Aruba en Colombia. Stekkel participeerde aan zowel wegwedstrijden als baanwedstrijden. Enkele van zijn hoogtepunten zijn: 3x op rij uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar; 2x semi- nationaal kampioen tijdrijden (10 km) 2007, 2008; semi-nationaal kampioen op de weg 2006; 9e plaats tijdens de Caribbean Road Championships in Aruba 2005; 2x deelname aan de 11e etappe race Tour de Guyane, waarvan het hoogst behaalde: 5e plaats in de etappe –Frans Guyana 2006; diverse prijzen gewonnen tijdens de West Indies versus the World categorie 4- Trinidad & Tobago – 2006, 2007/2008; 2x in de top 10 algemeen klassement tijdens de 3-stage race etappe in Guyana.

Stekkel wil als Goodwill sportambassadeur ten eerste teruggeven aan de wielersport. Hij vindt het Goodwill ambassadeursschap een praktisch middel om een bijdrage te leveren aan de groei van de wielersport. In zijn intrinsieke motivatie ziet hij graag een laagdrempelig duurzaam kweekvijver dat nieuwe talenten kan werven die kunnen uitgroeien tot kampioen (lokaal en internationaal). Dat wil zeggen dat er moet worden geïnvesteerd in de jeugd, middels materiaal, kennis en aandacht. Stekkel is ingenomen met de benoeming. Vooraf zijn er diverse gesprekken gevoerd met de directeur, wiens visie wordt ondersteund door Stekkel. Hij zal als Goodwill Sportambassadeur invulling geven aan het sportbeleid van het directoraat Sportzaken en dit helpen uitdragen. Verder wil Stekkel de uitdagingen c.q. behoeften binnen de wielersport ophalen en gericht in gesprek gaan met relaties. Tot slot wil hij fungeren als verlengstuk van het directoraat Sportzaken.

Jeffrey van Eck

Sommige mensen verstaan de kunst om meerdere levens in één te comprimeren en daar ook nog anderen van te laten profiteren. Jeffrey van Eck is hier een voorbeeld van. Het lezen van zijn biografie zorgt er al voor dat je bijna buiten adem raakt. ‘Ik wil eigenlijk overal in uitblinken en ben nog lang niet klaar.’ Van Eck wordt in badminton jeugdkampioen van Nederland. Een prestigieuze titel natuurlijk, maar hij wilde meer. Hij pakt judo op, wat prima gaat, maar wil ook voetballen en wordt een gewaardeerde speler bij onder andere Spakenburg. De interesse is nóg breder en strekt zich uit over jaren, waarin ook kickboksen, krachtsporten en hardlopen volgen Van Eck ziet een voor hem een belangrijke rol weggelegd door als doorgeefluik te fungeren tussen Nederland en Suriname. Hij heeft in België een goed netwerk van sporters en ondernemers. Deze zijn essentieel om wat te kunnen betekenen als ambassadeur. Hij zet zich meer in voor sportfaciliteiten en het organiseren van evenementen in Suriname. De benoeming is voor Van Eck een eer en een erkenning van zijn werk voor Suriname in de afgelopen 14 jaar. Hij is trots op deze titel en trots om voor het prachtige land Suriname te mogen werken. Verder zal Van Eck de Surinamers die in Europa hun sport beoefenen een hart onder de riem steken en helpen waar nodig is. Hij wil ook door middel van trainingen, lezingen en cursussen het niveau van sport in Suriname verhogen.

Melvin Heuvel

Heuvel begon zijn sportcarrière in Suriname als zwemmer en karateka. Hij maakte deel uit van de groep zwemmers, die als eerste de afstand van Domburg naar Marinetrap en van Paranam naar Marinetrap gezwommen heeft. Als karateka maakte hij deel uit van het selectieteam van Paul del Prado. In Nederland heeft hij tot de derde divisie gevolleybald. Hij was ook volleybal nationaal scheidsrechter en volleybalcoach, zowel zaal als beach. In 1996 werd hij op voordracht van Orlando Renfrum, door minister Gerhard Hiwat aangesteld als bondscoach van de Surinaamse vrouwenselectie. De belangrijkste reden Heuvel het heeft geaccepteerd om ambassadeur te zijn, is dat hij reeds een aantal jaren bezig is met de volleybalsport in Suriname. In 2020 is hij door het bestuur van de Surinaamse Volleybal Bond (Suvobo) aangesteld en gecertificeerd als “sportambassadeur” in Nederland.

Door zelfstandig en in samenwerking met de overige sportambassadeurs, zal Heuvel invulling geven aan zijn taak. Voorts zal hij zijn netwerk uitbreiden door contacten te leggen met degenen die tot opbouw kunnen zijn voor de sport in Suriname. Hij zal al de hem ten dienste staande middelen aanwenden om deze taak zo goed mogelijk te vervullen.

Oscar Braaf

Oscar Braaf heeft in de zestiger jaren een zeer succesvolle periode gekend als zwemmer. Met goede trainers heeft hij heel goed kunnen presteren. Hoogtepunt in zijn zwemcarrière is de gouden medaille die hij tijdens de Koninkrijk Spelen in 1968 heeft mogen ontvangen uit handen van prinses Beatrix. Het is altijd het streven van Heuvel geweest om iets te betekenen voor de sport in Suriname in het algemeen. Hij wil vooral kinderen leren om beter te worden in de sport waarvan ze houden en welke hun passie is.

De benoeming vond hij verrassend en hij is ermee ingenomen, omdat dit toch een waardering is voor hetgeen toen gepresteerd is in het verleden. Hij wil in overleg met de directeur Sportzaken aspecten die nodig zijn voor de sport in Suriname, bespreken. Dit zal gebeuren met sportbonden in Suriname alsook de Koninklijke Nederlandse Zwembond . In dit geval betreft het dan aspecten de zwemsport rakende zoals erkende zwemtrainers en opleidingen.

Het directoraat Sportzaken ziet het als een grote eer deze ex-sporters te betrekken bij de ontwikkeling van de sport op elk niveau in Suriname. Hiermee zal een scala aan expertise gedeeld worden met de sportbonden in het algemeen en de topsporters in het bijzonder. In het beleid dat in verband met de sportdiplomatie zal worden gevoerd, zal actiever overleg gepleegd worden met de georganiseerde sport door onder meer het sportbeleid zichtbaar te maken. Sport zal dan ook ingebed moeten worden in de politieke, economische en sociale programma’s en strategieën. Verder zullen er thema’s zoals integriteit in de sport, sport for all en impact van Covid op sport worden toegevoegd aan het geheel. De bijdrage die de waarde van sport heeft in de ontwikkeling van het land moet na implementatie duidelijk te zien zijn.