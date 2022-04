Ondernemer SRD 100.000 USD 5.000 en Euro 750 lichter gemaakt

Onverlaten hebben dinsdagmiddag de ondernemer Johan SRD 100.000, USD 5.000 en Euro 750 lichter gemaakt in een zijstraat van de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname.

De benadeelde zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij bezig was goederen uit zijn voertuig uit te laden, toen een zwart gelakte auto ter plaatse kwam. Op een onbewaakt moment stapte iemand uit de wagen en nam een tas uit het voertuig van de benadeelde weg.

Na de daad reden de verdachten weg. De security guard die ter plaatse werkzaam is vroeg de benadeelde of hij de mensen kende die de plaats met een zwarte auto verlieten. De benadeelde stelde een onderzoek in en ontdekte dat zijn tas en de goederen uit zijn wagen waren weggenomen. Hij deed aangifte bij de politie van Nieuwe Haven.

Behalve het geld maakten de daders ook nog een halsketting van zijn zoontje en een polshorloge ter waarde van USD 800 buit. De daders zijn nog onbekend.