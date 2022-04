Pick-up ramt personenauto schutting in

Een personenauto is woensdagavond als gevolg van een botsing door een pick-up gevlogen in een zinken schutting op de hoek van de Maripalaan en Ma Retraiteweg in Suriname.

Beide voertuigen reden achter elkaar over de Ma Retraiteweg richting Copernicusstraat. De pick-up was de achterrijder.

Op de voormelde hoek remde de voorrijder af om linksaf te slaan in de Maripalaan. De pick-up bestuurder merkte dit laat op en ramde het voertuig hard van achteren. De personenwagen vloog daarbij regelrecht in de schutting.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. De personenauto had behoorlijke schade en is door een sleepdienst afgevoerd.