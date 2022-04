Wonderdokter beweert dat bakroe sieraden van patiënt heeft gestolen 

De 38-jarige Caroline K. die zich als wonderdokter voordoet, is dinsdag in verzekering gesteld wegens oplichting van een zieke bejaarde man in Suriname. Toen de man erachter kwam dat sieraden van hem verdwenen waren, beweerde de vrouw dat een bakroe deze zouden hebben ontvreemd.

In werkelijkheid stal de verdachte sieraden van de hulpbehoevende man, die haar bepaalde culturele activiteiten voor hem liet doen. Hij was niet lang terug ontslagen uit het ziekenhuis en klaagde nog van pijn.

Een goede buur adviseerde de seniore burger om deze mevrouw te raadplegen, die hem van de pijn zou kunnen bevrijden. Op een goede dag begaf de vrouw zich ten huize van de aangever en deed daar bepaalde verrichtingen.

De aangever moest daarbij ook zijn sieraden aan haar overhandigen, waarmee zij haar activiteiten zou voortzetten. De vrouw hield iedereen voor dat niemand in de kamer met haar mocht blijven. Tijdens haar verrichtingen moest iedereen ook uit huis.

Nadien zei ze tegen de bejaarde man, dat hij zijn doos met sieraden pas de volgende dag mocht openmaken. Zoals ze hem had opgedragen opende hij de doos de volgende dag en merkte dat bepaalde sieraden ontbraken.

De bejaarde man maakte terstond contact met de alternatieve genezer, die doodleuk aangaf dat een bakroe de sieraden zou hebben ontvreemd. Het verhaal van de vrouw kwam ongeloofwaardig over bij de benadeelde, die haar de ruimte gaf om de gestolen sieraden terug te brengen.

Omdat zij hier geen werk van maakre, stapte de oude man naar de politie en deed aangifte wegens oplichting. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de vrouw in verzekering gesteld.