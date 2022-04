Koperdief op heterdaad betrapt bij stelen EBS kabels

De politie van Lelydorp heeft afgelopen dinsdag omstreeks 21.30 uur de verdachte Richardo L. aangehouden in de De Craneweg.

De verdachte had kort daarvoor de elektrische koperen kabels van een draagmast van EBS doorgeknipt.

De man werd echter op heterdaad betrapt door een alerte buurtbewoner in de tawajarieweg waar hij het strafbaar feit had gepleegd.

Hij koos het hazenpad gezeten op een fiets met achterlating van de kabels.

Met behulp van alerte buurtbewoners die de verdachte had gesignaleerd in de de craneweg werd hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Richardo die oud bekende is van de politie is in verzekering gesteld.