27-jarige bromfietser in ziekenhuis overleden na aanrijding

De 27-jarige bromfietser Lionel Vrede, die vanmorgen rond 06.30u betrokken was bij een aanrijding in Paramaribo, is hedenmiddag overleden in het ziekenhuis.

Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een bromfiets die plaatsvond op de kruising gevormd door de Fred Derbystraat en de Nieuw Domineestraat in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de autobestuurder geen voorrang zou hebben verleend aan de bromfietser met als gevolg de aanrijding. Vanwege de klap raakte de bromfietser ernstig gewond.

Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij later in de middag is overleden. Het onderzoek is overgedragen aan Verkeersunit regio Paramaribo.