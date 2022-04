Surinaams bedrijf produceert duurzaam verpakkingsmateriaal van oude kranten

Ook in Suriname worden bergen afval weggegooid die eigenlijk goed hergebruikt kunnen worden. Dat hergebruiken oftewel recycling is letterlijk een kringloop: van afval naar grondstoffen naar producten en weer rond. Een proces wat niet alleen grondstoffen maar ook energie bespaart, wat weer resulteert in een positieve impact op de planeet waar we leven.

Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendige planeet voelde Satish Sardjoe sterk toen hij Greenpack Suriname oprichtte in 2019. Een Surinaams bedrijf dat duurzame en oneindig recyclebare verpakkingsmaterialen produceert voor bedrijven in en rond het Caribisch gebied. Gemaakt van gerecycled karton en kranten, biedt Greenpack een breed assortiment aan van 100% recyclebaar, biologisch afbreekbaar en composteerbaar verpakkingsmateriaal. Van eierrekken tot cuphouders tot op maat gemaakte verpakkingen.

“Bij Greenpack zien we onszelf als meer dan alleen maar een bedrijf. Wij zijn onderdeel van het ecosysteem van de planeet en voelen ons geroepen om een bijdrage te leveren aan het gezond houden van deze planeet. Gelukkig delen steeds meer bedrijven in Suriname deze mening en stappen over naar duurzame verpakkingen.”, aldus de oprichter van Greenpack.

Ook steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat producten in duurzame verpakkingen worden aangeboden, om het verbruik van plastic te verminderen en de mogelijkheid van hergebruik te vergroten. En gelukkig hebben ook overheden steeds meer aandacht voor de schaduwkanten van plastic afval.

Naast vele milieubewuste Surinaamse bedrijven die al zijn overgestapt naar verpakkingen van Greenpack, is er ook een speciale samenwerking met bedrijven die hun ‘afval’ doneren voor recycling. Zo ook Liberty N.V. die oud papier en kartonnen levert en Times of Suriname, die de oude kranten een nieuwe bestemming geeft en daarmee een bijdrage levert aan een betere wereld.