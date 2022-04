Dood gevonden kindje geen slachtoffer van misdrijf

Het kindje van 2,5 jaar, dat afgelopen zaterdag dood werd aangetroffen in een woning in Suriname, is niet door misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit de obductie die de patholoog-anatoom op het stoffelijk overschot van de peuter verrichtte.

Afgelopen zaterdag 2 april trof de vader zijn dochtertje levenloos aan in de woning te Nieuw Amsterdam. Hij kwam rond 07.00u thuis aan en ging de kamer binnen. Tot zijn schrik zag hij dat zijn kind geen teken van leven meer vertoonde. Er was al sprake van lijkstijfheid. Hij schakelde de politie in.

De ter plaatse verschenen politie en ingeschakelde arts ontdekten striemen en onderhuidse bloedingen op het lichaam van het kind. Op basis hiervan vermoedde men een misdrijf en werd het lijk in beslag genomen.

Uit de obductie blijkt dat dit toch niet het geval is en dat het kind te kampen had met longproblemen. Zij is ten gevolge daarvan overleden.

Het lijkje wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.