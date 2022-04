Nog een verdachte aangehouden in zaak verkoolde lijken in Ford Ranger

In de spraakmakende zaak, waarbij in Suriname vorig jaar drie verkoolde lijken werden aangetroffen in een uitgebrande Ford Ranger, heeft de speciale cold case unit van het Korps Politie Suriname (KPS) dinsdag nog een verdachte aangehouden. De verdachte S., die vandaag is aangehouden is een taxichauffeur.

In deze zaak werd op vrijdag 25 maart een vrouw Y.W. aangehouden en in verzekering gesteld. Zij heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen. De aanhouding van deze verdachte is intussen met 30 dagen verlengd. Er is nog steeds contactverbod gelast, waarbij de raadsvrouw niets van haar cliënt heeft mogen vernemen.

In het belang van het onderzoek blijft het tweetal in voorarrest. De derde verdachte, Marvin Anthony Ralf Wilson (37), tevens een broer van de verdachte Y.W., wordt opgespoord in deze zaak. Van hem is op vrijdag 1 april een opsporingsbericht gelanceerd door het KPS.

In deze strafzaak waren eerder drie verdachten T.V. en A.R. en de vrouw M.N. aangehouden, maar die zijn kort na hun aanhouding in vrijheid gesteld.

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande pick-up bekend. Het zou gaan om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24).

Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. Waarschijnlijk zijn de drie eerst vermoord waarna de ontzielde lichamen in de auto in brand zijn gestoken. Het motief is nog onbekend.