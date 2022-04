Gevaarlijke situatie op loopbrug bij steiger plantage Kroonenburg

[INGEZONDEN] – Het zal ons allemaal nog zijn bijgebleven dat er niet zo lang terug een bericht in de Surinaamse media zou zijn verschenen over de deplorabele staat waarin de aanmeersteiger van kleine bootjes te Meerzorg zich zou bevinden. Er is het het bericht ook melding gedaan van een vrouw die verongelukt zijn zou zijn. De nodige aandacht voor deze situatie is hierna in het parlement van Suriname gevraagd.

Inmiddels zijn wij al maanden verder en zijn nu elders in het district veel ergere situaties, als het gaat om de aanmeersteigers, in beeld gebracht. Zo is zelfs de pers aanwezig geweest om de situatie bij Bakasroisie op Nieuw- Amsterdam vast te leggen, waar dagelijks tientallen mensen vanuit die verschillende plaatsen aan de rechteroever de oversteek doen en vice versa. Ook hier heeft een vrouw een beenfractuur opgelopen en ook dit schijnt niet voldoende te zijn voor de nodige aandacht en de oplossingen van dringende aard.

Wij bevinden ons nu in de regenperiode en sinds enkele dagen circuleren er foto’s van de loopbrug van plantage Kroonenburg. Of het nog een loopbrug te noemen is, maar het woord aanmeersteiger kan ik helaas niet meer gebruiken. Eigenlijk in geen van de gevallen. Ik zit me nu af te vragen wat er nog moet gebeuren en wanneer precies de oplossingen zullen komen.

Wij moeten niet vergeten dat deze mensen geen andere optie hebben dan gebruik maken van de boot dus oudjes die met spoed naar de dokter moeten en kinderen die naar school moeten en ga zo maar door. Het frapante van het verhaal is wel dat wij deze mensen kort voor de verkiezingen allemaal stuk voor stuk huis aan huis bezoeken. De beloftes die daarna worden gemaakt en de plannen die zij elke keer weer voorgeschoteld krijgen blijken steeds weer fata morganas te zijn. Het blijft steeds bij enkele planken.

Wachten tot het kalf en de koe samen verdronken zijn…

Maar waar kunnen ze nog heen en wie luistert er nou wel? Maar elke keer schreeuwt men over de ontwikkeling die moet komen en gaat men zelfs heel veel verder, praat men over Decentralisatie! Ik denk nog steeds hardop na. Wanneer komt er een zogenaamde tijdelijke oplossing terwijl men gaat nadenken over een duurzame oplossing? Gaan wij wachten op het kalf, de koe en op wie of wat nog meer?

Evert Karto

DNA lid Commewijne PL/ABOP fractie