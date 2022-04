Werkbezoek Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Suriname

Suriname en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vorig jaar besproken dat zij gaan verkennen of er mogelijkheden zijn voor nauwere samenwerking tussen de VNG en Nederlandse gemeenten enerzijds en het bestuur van steden en districten van Suriname anderzijds, ten behoeve van het versterken van het decentraal bestuur in Suriname.

In verband met bovengenoemde doelstelling zal er in de week van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 2022, een delegatie van de in Suriname aanwezig zijn. Deze delegatie zal bestaan uit dhr. Maarten Beks (senior beleidsmedewerker VNG) en mw. Irene ten Teije (projectleider VNG Internationaal).

Het doel van dit werkbezoek is meer om een verkenning te doen naar mogelijke gronden voor samenwerking met het decentraal bestuur. Op dinsdag 5 april 2022, zal de delegatie een werkbezoek afleggen bij de deken van de districtscommissarissen, de heer Shafiek Goelaman.

De Nederlandse delegatie heeft op dinsdag 5 april 2022 een gesprek met de directeur van het directoraat Regionale Ontwikkeling (DRO) M. Boejoekoe en zijn staf. Aanwezigen: bestuur IBAS/ DGLP/ 3 functionarissen.