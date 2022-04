Scholier (13) steekt medescholier neer met mes

Twee leerlingen van de zesde klas raakten maandag na school verwikkeld in een woordenwisseling, welke uitmondde in een steekpartij. De verdachte S.J. (13) stak zijn tegenstander met een mes in zijn arm. Dit gebeurde vandaag omstreeks 13.15u aan de Abongrastraat in Suriname.

Beide jongens kregen op school al mot. Na school laaide de ruzie weer op, waarbij de 13-jarige S.J. een mes te voorschijn haalde en daarmee de andere in zijn linker bovenarm stak.

De schoolleiding schakelde de politie in, die voor onderzoek ter plaatse ging. De gewonde scholier, ook een 13-jarige, werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

S.J. werd ter plaatse door de politieagenten aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld. De zaak wordt voor verder overgedragen aan Jeugdzaken.