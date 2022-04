Pick-up eindigt in goot na defect aan stuurinrichting

Aan de Houttuinweg in Suriname, is deze pick-up maandagavond in een goot langs de weg terecht gekomen. Dit gebeurde rond 19.00u ter hoogte van de Wilmaweg.

Volgens de bestuurder reed hij over bovengenoemde weg, toen hij plotseling geen controle meer over zijn besturing had. Het vermoeden bestaat dat dit komt door een defect aan de stuurkogel, met als volg dat de pick-up in de goot langs de weg terecht is gekomen.

Niemand raakte gewond. De politie van Lelydorp was ter plaatse voor onderzoek. Er is een sleepwagen ingeschakeld om het voertuig weg te slepen.