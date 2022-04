Kogel doorboort plafond en valt op ijskast 

Een bewoner van de Groot Blijdenshoopweg in Suriname, ontdekte woensdagavond een kogelinslag in zijn woning.

Hij was thuis toen hij plotseling een knal op het dak hoorde. Gelijk daarna zag hij een gat in het plafond van de keuken. Bij onderzoek trof de aangever een projectiel van 9 mm op de ijskast.

Na de ontdekking schakelde hij de politie van De Nieuwe Grond in, die op haar beurt een aangifte heeft opgenomen. Het projectiel is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

De schutter is nog onbekend.