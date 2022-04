SRD 30.000 gestolen uit woning politieman 

Een politieman in Suriname heeft afgelopen donderdag aangifte gedaan van diefstal uit zijn woning en wel een geldbedrag van SRD 30.000. Dit gebeurde aan de Hanna’s Lustweg.

Hij ontdekte de diefstal op die bewuste dag in de ochtend en deed aangifte bij de politie. Het vermoeden bestaat dat iemand die in verband met werkzaamheden thuis bij hem was geweest, op een onbewaakt moment het geld zou hebben weggenomen.

Er zijn geen sporen van braak aangetroffen in de woning. De politie van het ressort heeft de aangifte opgenomen. Het onderzoek duurt voort.