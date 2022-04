Waterscooter bestuurder breekt been na ongeluk op rivier 

Een bestuurder van een waterscooter is afgelopen weekend betrokken geweest bij een ongeluk op de Suriname rivier, waarbij zijn rechterbeen is gebroken. Dit gebeurde zondag omstreeks 17.15 uur ter hoogte van Overbridge.

In gesprek met Waterkant.Net zegt het slachtoffer dat hij van geluk mag spreken. Zijn zwemvest heeft hem gered. Op die bewuste dag was een groep naar White Beach. Zij parkeerden hun voertuigen daar en voeren met hun waterscooter richting Overbridge.

Daar aangekomen besloot de 31-jarige S.S. een rondje te maken. En daar ging het mis. Plotseling zagen zijn vrienden dat hij in gevaar verkeerde en schoten hem te hulp. S.S. zegt aan de redactie dat hij tegen de sterke stroming kwam, waardoor hij te water was geraakt.

Verder kan hij zich niet meer heugen, want hij raakte daarna bewusteloos. Hij had een zwemvest aan die hem boven water hield. Nadat hij bijkwam riep hij hulp in van zijn vrienden, die hem verder hebben begeleid. Vandaar uit werd hij met een ingeschakelde ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor behandeling aan zijn gebroken rechterbeen.

Hij is momenteel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeert buitenlevensgevaar.