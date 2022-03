Ziekenhuizen Suriname stellen ultimatum aan Staatsziekenfonds

Ziekenhuizen in Suriname zullen per 4 april aanstaande een bijbetaling vragen aan patiënten, als het Staatsziekenfonds (SZF) de tarieven niet aanpast zoals eerder besproken.

Dit ultimatum is gesteld door de Surinaamse Nationale Ziekenhuisraad (NZR), die vorige maand al een overeenkomt met het SZF sloot over de aanpassing van de tarieven. Deze zouden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 aangepast moeten worden.

Een half jaar eerder was er een constructieve ontmoeting tussen de NZR en de regering, waaruit naar voren kwam dat de zorg voor de totale samenleving gegarandeerd zou zijn en dat alle bijbetalingen, die plaatsvinden in ziekenhuizen, tot het verleden moeten gaan behoren.

Inmiddels staat april 2022 voor de deur en zijn de tarieven nog steeds niet aangepast. Vandaar dat de NZR nu met dit ultimatum komt.