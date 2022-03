SRD 200.000 op klaarlichte dag gestolen uit geparkeerd voertuig

Afgelopen maandag is er in Paramaribo op klaarlichte dag een tas, met daarin SRD 200.000 en andere persoonlijke spullen, uit een voertuig buitgemaakt. Dit gebeurde rond 14.00u aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname

De benadeelde F.A. (46) parkeerde zijn voertuig, een Noah busje, omstreeks 11.45u langs de weg. Toen hij in de middag terugkeerde bleek dat de rechter zijruit was stuk geslagen.

Na onderzoek bleek dat een zwarte tas, inhoudende het geld en andere spullen, was weggenomen. De 46-jarige benadeelde deed direct na de ontdekking aangifte bij de politie van Nieuwe Haven.

Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.