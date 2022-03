Halskettingrovers op basis van vastgelegde camerabeelden aangehouden 

De 36-jarige Orpheo M. en 18-jarige Donaghy D. zijn maandag door de politie van Munder, bijgestaan door Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), opgespoord en aangehouden voor een beroving.

Afgelopen weekend pleegden twee mannen gezeten op een bromfiets een beroving bij het verkeerslicht op de kruising van de Gemenelands- en de Kernkampweg, waarbij een slachtoffer beroofd werd van een halsketting.

De politie stelde na de beroving een onderzoek in de directe omgeving in. Dit resulteerde in de aanhouding van de verdachten. De sterke arm achterhaalde vastgelegde camerabeelden, waarop de handelingen en de verdachten duidelijk te zien zijn.

Op basis hiervan werden maandag drie verdachten aangehouden. De derde verdachte R.G. (25) werd na verhoor heengezonden. In het belang van het onderzoek zijn Orpheo en Donaghy in verzekering gesteld. De buit is vooralsnog niet terecht.

De politie is bezig met de opsporing van nog een verdachte in deze zaak.