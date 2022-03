Ruim 14 kg cocaïne verwerkt in pallets; nog geen aanhoudingen verricht

In de onlangs onderschepte container met geschaafd hout op de Jules Sedney Haven in Suriname, zijn verpakte blokken cocaïne in pallets aangetroffen met een totaal gewicht van 14.280 gram cocaïne. Het verboden spul, dat was verwerkt in de pallets, werd tijdens het scannen ontdekt.

Op donderdag 24 maart werden in totaal 12 containers geselecteerd die door de scanner zouden gaan. Bij het scannen werden onregelmatigheden ontdekt in een van de containers. Dit was aanleiding voor de douane recherche om verder te onderzoeken.

In de opengebroken pallets werden in totaal 9 drugsblokken aangetroffen. De Narcotica Brigade in Suriname is belast met het onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek duurt voort.